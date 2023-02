Γιόβιτς και Μιλουτίνοφ συνεργάζονται στο pick and roll και η Σερβία προηγήθηκε με 9 πόντους στο ημίχρονο της Εθνικής.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε εύκολο με τις ασίστ του Στέφαν Γιόβιτς στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Σερβία για τα «παράθυρα» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γιόβιτς ολοκλήρωσε με 6 ασίστ το ημίχρονο, εκ των οποίων οι τρεις συνεχόμενες, η μία καλύτερη από την άλλη. Η συνεργασία του με τον Μιλουτίνοφ δεν είχε απάντηση από ελληνικής πλευράς, δίνοντας στη Σερβία αέρα 9 πόντων (30-39) στο ημίχρονο.

Οι ασίστ του Γιόβιτς

Jovic with the dime

Jovic with the assist

Jovic with the pass#FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/2rgzBdR0yt