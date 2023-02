Με μπλουζάκι στη μνήμη του Στέφαν Γέλοβατς φωτογραφήθηκαν οι Έλληνες διεθνείς πριν την έναρξη της αναμέτρησης απέναντι στη Σερβία.

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σερβία για το τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους διεθνείς να μην ξεχνούν τον Στέφαν Γέλοβατς.

Ο Σέρβος πρώην παίκτης της ΑΕΚ και διεθνής με την Εθνική ομάδα απεβίωσε στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και συγκλόνισε άπαντες.

Η Ελλάδα φωτογραφήθηκε με μπλουζάκια που έγραφαν «ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις» και είχαν πάνω τη φωτογραφία του Γέλοβατς, σε ένα γήπεδο άλλωστε του οποίου το γυμναστήριο φέρει το όνομά του.

O Στέφαν Γέλοβατς είναι παρών στον αγώνα Ελλάδα-Σερβία! Εδώ... Σε ένα γήπεδο που θα είναι για πάντα δικό του... Stefan Jelovac is here! In a basketball court that will always be his... #FIBAWC #WinForHellas #WinForAll #StefanJelovac #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/rjYi22WGzL