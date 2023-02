Παγκόσμιο Κύπελλο 2023: Οι ΗΠΑ την πρόκριση, η Αργεντινή τον Καμπάτσο, η Βραζιλία... αναμονή

Η προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις ΗΠΑ να κλείνουν το εισιτήριο για τα τελικά και τον Καμπάτσο να δίνει παράσταση με τη φανέλα της Αργεντινής.

Με μπροστάρη τον Γκάλογουεϊ, οι ΗΠΑ επικράτησαν της Ουρουγουάης (77-88) στον προτελευταίο αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες τους για την τελική φάση.

Langston @LangGalloway10 on the attack gives us the lead! 🇺🇸 #WinForUSA x #FIBAWC pic.twitter.com/AakXJG4FlM



Η επικράτηση ήρθε μετά από ανατροπή που ξεκίνησε με το 30-17 του τρίτου δεκαλέπτου και ολοκληρώθηκε με την συμπλήρωση και του 40ου λεπτού όπου το αποτέλεσμα τους δικαίωνε.



Η Βραζιλία γνώρισε την ήττα από το Πουέρτο Ρίκο χάρη σε σουτ που... νίκησε τον χρόνο! Ο Τρεμοντ Γουότερς είδε τα δευτερόλεπτα να κυλούν και ευστόχησε στο δίποντο που ήταν ικανό να δώσει το ροζ φύλλο στην ομάδα του.

Brazil made to wait for their World Cup spot as Tremont Water denied them at the death with a sensational @Tissot Buzzer Beater for Puerto Rico! 💥🇵🇷 pic.twitter.com/C4tHmySWW0