Αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 έκανε η Σλοβενία, επικρατώντας με 75-62 στην έδρα του Ισραήλ. Σε έναν όμιλο που οι Φινλανδοί είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, ενώ οι Γερμανοί είναι κοντά στο να ακολουθήσουν, η Σλοβενία παρότι χωρίς τους μεγαλύτερους σταρ της και φυσικά τον Λούκα Ντόντσιτς είναι πολύ κοντά στο να πάρει το εισιτήριο και να επιστρέψει, καθώς δε βρέθηκε το 2019 στην Κίνα.

Όσον αφορά την αναμέτρηση, ο Γκάι Γκούντες δεν κατάφερε με τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Μάνταρ και Μπλατ είναι δύο απουσίες που καθορίζουν εν πολλοίς την οργάνωση του παιχνιδιού των Ισραηλινών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με 23 λάθη, 17 εκ των οποίων στο ημίχρονο.

