Το πάρτι της Σερβίας στο ημίχρονο κόντρα στους Τούρκους είχε... κερασάκι, με τον Νίκολα Κάλινιτς να ευστοχεί πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Μπορεί οι 19 πόντοι του Γιόκιτς να κάνουν τη διαφορά στο ημίχρονο για τη Σερβία, που προηγείται 47-28 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο ο Νίκολα Κάλινιτς πήρε λίγη από τη λάμψη, ευστοχώντας στο buzzer-beater του ημιχρόνου με ένα σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Δείτε το εντυπωσιακό buzzer-beater του Κάλινιτς

