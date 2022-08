Καρφίτσα δεν έπεφτε στην Stark Arena για το Σερβία-Ελλάδα, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα ρεκόρ προσέλευσης σε ματς προκριματικών του Παγκοσμίου.

Η Σερβία επικράτησε της Εθνικής στην παράταση σε ένα ματς-θρίλερ, με την ομάδα του Ιτούδη να δικαιούται να έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία και να τα εκφράζει και μέσω Ντόρσεϊ μετά το τέλος του. Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στην παράταση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της ζωής του με τη φανέλα της Εθνικής, φτάνοντας σε ρεκόρ καριέρας με 40 πόντους.

Οι φίλαθλοι απόλαυσαν ένα υπερθέμα στο παρκέ και τη μάχη του Νίκολα Γιόκιτς με τον Greek Freak και δεν έπεφτε καρφίτσα. Συνολικά 19.150 άτομα βρέθηκαν στο γήπεδο στο Βελιγράδι και σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης για ματς προκριματικών Παγκοσμίου για την ευρωπαϊκη ζώνη.

Η Εθνική μας... τραβά τον κόσμο όπου και αν παίξει, είτε εντός είτε εκτός συνόρων.

