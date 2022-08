Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρέλανε κόσμο κόντρα στη Σερβία με φοβερές καρφωματάρες, όπως και ο αδερφός του, Κώστας.

Δεν μπορεί να σταματήσει κανείς Σέρβος τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίιου. Ο Greek Freak πρόσφερε θέαμα κόντρα στην παρέα του Γιόκιτς με τρεις καρφωματάρες από νωρίς. Το... κομμάτι του έκανε και ο αδερφός του, Κώστας με δύο πτήσεις, μάλιστα η μία ασίστ προήλθε από τον Γιάννη, ενώ θραύση στις ασίστ στο ξεκίνημα κάνει ο Νικ Καλάθης.

Απολαύστε τις πτήσεις των αδερφών Αντετοκούνμπο

The Antetokounbros are putting on a show! 😱#FIBAWC | #WinForHellas x @HellenicBF 🇬🇷



