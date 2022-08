Η Φινλανδία αγωνίζεται κόντρα στο Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε... τα πάντα στο παρκέ για την ομάδα του στο αρχικό μισό.

Το «παράθυρο» του Παγκοσμίου Κυπέλλου «άνοιξε» ξανά και η Φινλανδία κοντράρεται με το Ισραήλ για την συνέχεια της διοργάνωσης.

Όπως ήταν γνωστό ο NBAer Λάουρι Μάρκανεν θα ήταν το πρόσωπο που θα βασίζονταν οι Σκανδιναβοί προκειμένου να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό από τους αγώνες. Και ο φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς φρόντισε να το αποδείξει από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Η ομάδα του έκλεισε το αρχικό μισό προηγούμενη με 47-37 κόντρα στους Ισραηλινούς των Αβντίγια, Μαντάρ και Κοέν. Ο Μάρκανεν βρέθηκε να σκοράρει τους 20 από τους πόντους της Φινλανδίας και μάλιστα με ποικιλία στο παιχνίδι του. Είχε 5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 4/4 βολές, μάζεψε 5 ριμπάουντ με μόλις ένα λάθος στη στατιστική του.

Δείτε μερικές από τις στιγμές του Μάρκανεν στο πρώτο ημίχρονο με το Ισραήλ:

👑 The King Of The North 🇫🇮



20 PTS IN 12 MIN OF PLAY FOR @MarkkanenLauri 💥#FIBAWC x #WinForFinland x @basketfinland pic.twitter.com/bONq2zsphJ