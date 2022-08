Ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν πρωταγωνιστής στην πιο... εντυπωσιακή φάση του αγώνα της Λιθουανίας με την Ουγγαρία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ του Παναθηναϊκού «δημιούργησε» φάση για τον εαυτό του, σπάζοντας τους αστραγάλους του Ίλινγκσφελντ.

Στο παιχνίδι με την Ουγγαρία, ο Μάριους Γκριγκόνις «άδειασε» τον αντίπαλο του, τον... ξάπλωσε στο παρκέ και σούταρε ανενόχλητος έξω από τα 6.75 μέτρα για το εύστοχο τρίποντο.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

We're going to need a clean-up on aisle two! ⛸️#FIBAWC | #WinForLietuva x @ltu_basketball 🇱🇹



📺 https://t.co/4Q4fptW8Tc pic.twitter.com/V1HJA8kRad