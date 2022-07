Ουκρανία - Ισπανία 76-77: Με μπλοκ... buzzer beater γλίτωσαν οι Ισπανοί (vid)

Ο Σεμπάστιαν Σάιθ ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής για την Ισπανία στη νίκη με 77-76 επί της Ουκρανίας, στο εξ αναβολής παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.

Η Ισπανία (5-1) τα... χρειάστηκε απέναντι στην Ουκρανία (3-3) σε εξ αναβολής ελέω της ρωσικής εισβολής παιχνίδι του 7ου ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, όμως τελικά πέρασε με 77-76 στο τελευταίο παιχνίδι του 7ου ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθη στη Ρίγα, χάρη σε ένα μπλοκ... buzzer beater του Σεμπάστιαν Σάιθ στον Μπομπρόφ.

The finish between 🇪🇸 and 🇺🇦 was WILD! 😳#FIBAWC | #WinForEspana pic.twitter.com/lnOw2qiRYe