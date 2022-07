Ο Ηλίας Ζούρος ήταν έξω φρενών με τους παίκτες του σε τάιμ άουτ της Γεωργίας και δη σε παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία.

Η Γεωργία υποδέχονταν την Ισπανία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Έλληνας τεχνικός είχε ζητήσει τάιμ άουτ για να εκφράσει στους παίκτες του, τα παράπονά του.

Συγκεκριμένα ήταν έξαλλος για τις αλλαγές στα σκριν και ουρλιάζοντας έλεγε «παίζουμε under στα pick n roll. Under! Under! Όχι αλλαγές. Όχι αλλαγές. Under!»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο