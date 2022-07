Η Κροατία ηττήθηκε στην do-or-die αναμέτρηση με τη Φινλανδία με σκορ 79-81 κι αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο παρά τις προσπάθειες των Ζούμπατς, Μπογκντάνοβιτς και Χεζόνια.

Η Κροατία παρατάχθηκε κόντρα στη Φινλανδία δίχως να έχει περιθώριο για νέα απώλεια στη διαδικασία των προκριματικών ωστόσο ο Λάουρι Μάρκανεν ευστόχησε σε τρίποντο στα 4.3" για το φινάλε κι έδωσε τη νίκη στους Φινλανδούς με 79-81, αφήνοντας εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 τους Κροάτες!

Έτσι η Κροατία αποκλείστηκε από τον β' προκριματικό και θα απουσιάσει από τη μεγάλη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στα «παράθυρα» με ρεκόρ 1-5.

Ο Μάρκανεν (19π.) σκόραρε από τη γωνία για το 79-81 κι ακολούθως ο Ζούμπατς κέρδισε το φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ μετά από το άστοχο τρίποντο του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Ζούμπατς ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη όμως το ριμπάουντ κατέληξε στους Φινλανδούς που πανηγύρισαν την σπουδαία νίκη.

Για την Κροατία, ο Μάριο Χεζόνια είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ο Ίβιτσα Ζούμπατς πρόσθεσε 21 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-43, 61-60, 79-81.

1. *Φινλανδία 5-1

2. *Σλοβενία 4-2

3. Σουηδία 2-4

4. Κροατία 1-5

* Προκρίθηκαν στον β' προκριματικό

