Δύο ομάδες, η Σερβία και η Λετονία πήραν την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Mundobasket, ενώ η Κροατία επικράτησε στη 2η παράταση της Σουηδίας και έκανε την πρώτη νίκη της, μένοντας «ζωντανή».

Η αγωνιστική δράση της Δευτέρας περιορίστηκε στους τέσσερις πρώτους προκριματικούς ομίλους του Mundobasket 2023, ανάμεσά τους και αυτός της Ελλάδας, η οποία επικράτησε στην Τουρκία με 76-67.

Στους άλλους ομίλους, ξεχώρισαν οι νίκες της Σερβίας και της Λετονίας (απέναντι σε Σλοβακία, με 71-63 και Βέλγιο, με 68-63, αντίστοιχα) που τους έδωσαν την πρόκριση, σε έναν όμιλο όπου θα καταλήξει και η Ελλάδα, εφόσον «κλειδώσει» την πρόκριση.

Στον 3ο όμιλο, η Φινλανδία παρέμεινε στην κορυφή (3-1), ενώ η Κροατία πήρε την πρώτη νίκη της, επικρατώντας στην έδρα της Σουηδίας με 105-98. Ο Γκόραν Φιλίποβιτς μέτρησε 29 πόντους και ο Φίλιπ Κρούσλιν πρόσθεσε 21. Για τη Σουηδία, ο Λούντβιγκ Χάκανσον είχε 31 πόντους και οι Τομπάιας Μπόργκ και Βίκτρο Γκάντεφορς από 16 πόντους.

A 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐌𝐄 thriller in Stockholm 😱



🇭🇷 Croatia and Sweden go neck and neck but the late game heroics for the away side got Croatia both the win and the head-to-head advantage! #WinForCroatia x @CbfHks | #FIBAWC pic.twitter.com/QWAAiRBgRO