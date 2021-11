Γκάλης: Καταχειροκροτήθηκε κατά την είσοδο του στο Αλεξάνδρειο (vid)

Ο κόσμος στο Αλεξάνδρειο αποθέωσε το Νίκο Γκάλη κατά την είσοδο του, λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Λευκορωσία.

Ο "Gangster" βρίσκεται ως προσκεκλημένος της ΕΟΚ στο Αλεξάνδρειο, προκειμένου να παρακολουθήσει την προσπάθεια του συγκροτήματος του Σωτήρη Μανωλόπουλου κόντρα στους Λευκορώσους, για τα προκριματικά του Mundobasket.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται τούτη την ώρα δίπλα στην Εθνική Ανδρών, ενώ νωρίτερα είχε γνωρίσει την αποθέωση και στο Ιβανώφειο, όπου αντάμωσε ξανά με τον «παλιόφιλο» Ντέιβιντ Ίνγκραμ.

Η είσοδος του Γκάλη στο γήπεδο:

Θερμό χειροκρότημα κατά την είσοδο του Νίκου Γκάλη στο "Nick Galis Hall" και δίπλα στην Εθνική Ανδρών! Nick Galis is right there, next to the National Team! @FIBAWC #FIBAWC #GREBLR #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/Q7SEQ41sv0