O Bασίλης Τολιόπουλος κάνει απίθανα πράγματα κόντρα στην Ολλανδία.

Κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Άρη τόσο στη Βasket League, όσο και στο Εurocup, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ διανύει ίσως την κορυφαία περίοδο της καριέρας του και αυτό έδειξε και στο ματς της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία για τα προκριματικά τοu Εurobasket 2025.

Ο Τολιόπουλος πήρε φωτιά στο τρίτο δεκάλεπτο και επέτρεψε στην Ελλάδα να προσπεράζει, βάζοντας 15 στην περίοδο. Ο γκαρντ της Εθνικής ήταν απολαυστικός απέναντι στους οράνιε έφτασε αρχικά 19 πόντους σε 19 λεπτά. Στη συνέχεια μέχρι το τέλος της περιόδου, σταμάτησε στους 24.

Μακράν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Σπανούλη, κουβάλησε την ομάδα του στο δύσκολο διάστημα της τρίτης περιόδου, όπου οι Ολλανδοί δημιούργησαν προβλήματα στην Ελλάδα.

WELCOME TO THE TOLIOPOULOS SHOW 🔥



19 PTS IN 19 MINS 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/jUxc3hyAh3