Η Γαλλία κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Βασνίας, επικρατώντας με 74-64 και πήρε το προβάδισμα στον 5ο όμιλο.

Στα δεύτερα παιχνίδια των «παραθύρων» της FIBA για τα προκριματικά του Eurobasket 2025, η Βοσνία υποδέχτηκε τη Γαλλία και ύστερα από ένα αρκετά συναρπαστικό ματς, οι «Τρικολόρ» καθάρισαν στα τελευταία πέντε λεπτά, φεύγοντας νικητές από τα Βαλκάνια, με τελικό σκορ 74-64.

