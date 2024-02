Για το ματς του 7ου ομίλου, η Σερβία κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Γεωργίας, επικρατώντας με 76-63, έχοντας το απόλυτο στα ματς των προκριματικών.

Στο πλαίσιο του δεύτερου ματς των «παραθύρων» της FIBA και τα προκριματικά του Eurobasket 2025, η Γεωργία υποδέχτηκε τη Σερβία, σε μία αναμέτρηση όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν σταθερά το πάνω χέρι και στο τελευταίο δεκάλεπτο «καθάρισαν» τους μαχητικούς γηπεδούχους και το ματς να ολοκληρώνεται με σκορ 76-63.

