Η Βουλγαρία έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, επικράτησε της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Γερμανίας με 67-62 και τον Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ μεγάλο πρωταγωνιστή.

Η Βουλγαρία υποχρέωσε σε ήττα την κάτοχο του χρυσού μεταλλίου στον κόσμο και του αργυρού στην Ευρώπη, Γερμανία με σκορ 67-62 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών για το EuroBasket 2025!

Και η επικράτηση είναι ένα τεράστιο συν, στην προσπάθεια των Βούλγαρων να βρεθούν στις 3 πρώτες θέσεις ενός ομίλου που περιλαμβάνει επίσης τις Σουηδία και Μαυροβούνιο.

Οι Γερμανοί επιχείρησαν να καθαρίσουν το ματς από νωρίς, προηγήθηκαν με 19-7 στο 1ο δεκάλεπτο, ωστόσο η Βουλγαρία απάντησε με 21-8 στο 2ο!

🚨 UPSET ALERT 🚨



BULGARIA TAKE DOWN THE WORLD CHAMPIONS 🤯#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/a7zEtwRxkg