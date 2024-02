Ο Ντίνος Μήτογλου έκλεισε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ελλάδα - Τσεχία με ένα εκπληκτικό κάρφωμα πριν ο χρόνος μηδενίσει.

Ο Ντίνος Μήτογλου δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο τρόπο για να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ελλάδα - Τσεχία. Η τελευταία επίθεση άνηκε στην Εθνική μπάσκετ, το μακρινό σουτ ήταν άστοχο, αλλά ο κορυφαίος παίκτης της Ελλάδας ήταν εκεί.

Ο Μήτογλου πήρε την μπάλα πάνω από τη στεφάνη που υπερασπίστηκαν οι Τσέχοι, κάρφωσε την μπάλα προτού το ρολόι δείξει μηδέν για το φινάλε της 2ης περιόδου.

Και μετά το... κατόρθωμά του, το πανηγύρισε μαζί με το κοινό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Δείτε το βίντεο:

Kostas Mitoglou with the putback dunk to beat the @Tissot Buzzer Beater! 🚨#EuroBasket x #MakeYouMark pic.twitter.com/Bnni2euAFG