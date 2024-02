Το καλό «διάβασμα» στην άμυνα και η αντεπίθεση του Μήτογλου για την ισοφάριση.

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται εκείνη της Τσεχίας στο ΣΕΦ στο πλαίσιο του πρώτου ματς των «παραθύρων» της FIBA για τα προκριματικά του Eurobasket του 2025, με τις δύο ομάδες έως τώρα να είναι αρκετά κοντά η μία στην άλλη.

Ο Ντίνος Μήτογλου, στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ της «γαλανόλαυκης» έχοντας συνολικά 14 πόντους σε 15:16 λεπτά εντός παρκέ ενώ ο ίδιος πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα του ματς όταν έκλεψε τη μπάλα στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου και κάρφωσε για την ισοφάριση στο 21-21, επισφραγίζοντας το 7-0 σερί.

Ο ίδιος μάλιστα στο τέλος της δεύτερης περιόδου έκανε το 32-31 με κάρφωμα στη λήξη του χρόνου.

