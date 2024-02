ΟΙ Ρίκι Ρούμπιο πάτησε παρκέ, για πρώτη φορά μετά την απόφασή του να σταματήσει προσωρινά πριν από το Mundobasket 2022.

Ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ξανά στο παρκέ. Και το χαμόγελο επιστρέφει στα χείλη του. Ο Ισπανός γκαρντ, ο οποίος συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, δεν αγωνίστηκε στο Final 8 της Ισπανίας, ωστόσο με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας το ντεμπούτο του δεν μπορούσε να αναβληθεί.

Έτσι και αλλιώς έμοιαζε δίκαιο. Από εκείνη την ομάδα αποσύρθηκε προσωρινά, λίγο πριν από το Mundobasket 2023.

Ο Ρούμπιο συμπεριλήφθηκε στη 12άδα της αναμέτρησης των Ισπανών απέναντι στη Λετονία για τα προκριματικά του EuroBasket 2025. Και το κοινό στη Σαραγόσα δεν χρειάστηκε να περιμένει παραπάνω.

Ο Ρούμπιο ήταν στην αρχική πεντάδα της Ισπανίας και μέχρι να γίνει αλλαγή, αγωνίστηκε για 5:24, έχοντας 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

It’s SO GOOD seeing Ricky Rubio pass the ball again 😍 #EuroBasket



