Η FIBA δημοσίευσε τα Power Rankings ενόψει των Προκριματικών για το Eurobasket 2025, με την Εθνική Ελλάδας να βρίσκεται στην 4η θέση.

Και τώρα... Εθνικές ομάδες! Το «παράθυρο» της FIBA για τα Προκριματικά του Eurobaket βρίσκεται προ των πυλών και η FIBA δημοσίευσε τα Power Rankings.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην 4η θέση ενόψει των Προκριματικών πίσω από την Γαλλία, την Σερβία και την Ισπανία.

«Έφτασε η ώρα να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή της Ελλάδας. Από τους οκτώ ομίλους των Προκριματικών, ο Όμιλος F είναι ο μόνος που περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες: Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα και Ολλανδία οι οποίες έπαιξαν και στο FIBA ​​EuroBasket 2022. Η Ελλάδα είναι πιθανώς ακόμη πιο δυνατή από αυτή που εμφανίστηκε πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και κανείς δεν θέλει να χαλάσει το ντεμπούτο του V-Span» ανέφερε η FIBA για την Εθνική Ελλάδας.

Αναλυτικά τα Power Rankings της FIBA

