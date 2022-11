Με τις Άρτεμις Σπανού (19π., 9ριμπ.) και Μαριέλα Φασούλα (16π., 9ριμπ.) να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση η Εθνική γυναικών επικράτησε εύκολα της Εσθονίας στη Ρόδο με 86-61 και διατηρώντας το αήττητο (3/3) έφτασε ακόμα πιο κοντά στην τελική φάση του Eurobasket.

Ένα ακόμα βήμα για το εισιτήριο με προορισμό το Eurobasket 2023 που θα διεξαχθεί σε Τελ Αβίβ και Λιουμπλιάνα πραγματοποίησε η Εθνική γυναικών!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Εσθονία και σε ρυθμό... ρελαντί επικράτησε με 86-61 σημειώνοντας την 3η του νίκη σε ισάριθμα ματς του 7ου ομίλου των Προκριματικών. Επόμενος αντίπαλος η Μεγάλη Βρετανία, την οποία η Ελλάδα θα υποδεχθεί στη Ρόδο στις 27/11 (18:00).

Η Εθνική μας ήταν το απόλυτο αφεντικό του ματς από το ξεκίνημα του αγώνα. Το 8-0 (2’28’’) έγινε 23-4 (7’) με την ελληνική ομάδα να παρουσιάζει εξαιρετικές συνεργασίες στο παρκέ και να κυριαρχεί. Όσα έπαιρνε από την καλή τη άμυνα, μεταφράστηκαν άμεσα σε καλές επιθέσεις με τις φιλοξενούμενες να δείχνουν να μην μπορούν να απαντήσουν.

Το σκηνικό άρχισε να αλλάζει από το τελευταίο της πρώτης περιόδου. Η Εσθονία έγινε πιο επιθετική, προσπάθησε πολύ περισσότερο στην άμυνα, βρήκε δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ (7 στο πρώτο μισό) και το αποτέλεσμα ήταν το 27-11 (9’10’’) να γίνει 27-22 (13’) με ένα 11-0. Η Ελλάδα άρχισε να βρίσκει και πάλι τα αντανακλαστικά της με την Παυλοπούλου να μοιράζει το παιχνίδι και τις Φασούλα – Σπανού να εκτελούν ως το 42-28 (19’). Λίγο νωρίτερα η ελληνική αποστολή καρδιοχτύπησε όταν η Σταμολάμπρου ευστόχησε στον αιφνιδιασμό, αλλά πέφτοντας χτύπησε με το κεφάλι σε διαφημιστική πινακίδα, για να δεχθεί στη συνέχεια την περιποίηση από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας. Στο παρκέ το παιχνίδι συνεχίστηκε για να κλείσει το πρώτο μισό στο +14 για την Ελλάδα.

Σταμάτη και Χριστινάκη οδήγησαν και διατήρησαν τη διαφορά στο +15 (57-42, 25’30”) και τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τη Φασούλα οδήγησαν στο 61-45 (27’20”). Καρλάφτη και Σωτηρίου έγραψαν το 71-52 (31’30”) με τη δεύτερη να διαμορφώνει το 72-52 (32’30”) και την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 86-61.

