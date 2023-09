Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αψεγάδιαστου Μπογκντάνοβιτς κόντρα στην Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι Σέρβοι κρατούσαν το καλύτερο τους ματς στο Παγκόσμιο για τον... τελικό πρόκρισης κόντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Διέλυσαν στην παρέα του Τάουνς και πήραν την πρόκριση για τη φάση των 8.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνονιτς ήταν αψεγάδιαστος απέναντι στους Δομινικανούς και σταμάτησε στους 20 πόντους με υπέροχα στατιστικά. Ο Μπόγκι δεν έχασε σουτ και μέτρησε 7/7 στο παρκέ, 4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ μοίρασε 5 ασίστ και συγκέντρωσε 26 βαθμούς στην αξιολόγηση. Αν οι Σέρβοι θέλουν μετάλλιο στη διοργάνωση, ο σταρ των Χοκς θα πρέπει να επαναλάβει τέτοιου είδους εμφανίσεις.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Bogdan Bogdanovic had a perfect game to power Serbia's dominant win over Dominican Republic and take TCL Player of the Game honors 🔥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 | #InspireGreatness pic.twitter.com/lLJoIdB8Uj