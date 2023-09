Η Σερβία διέλυσε τη Δομινικανή Δημοκρατία με σκορ 112-79, έχοντας απόλυτη κυριαρχία κοντά στη ρακέτα (Μιλουτίνοφ 16π.) και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Mundobasket 2023.

Η Σερβία έβαλε τη Δομινικανή Δημοκρατία στα... καλάθια και πήρε την πρόκριση στους «8» του Mundobasket 2023 (112-79). Κυριάρχησε με απόλυτο τρόπο κοντά στο καλάθι, η άμυνα της «στραγγάλισε» τους παίκτες του Τσε Γκαρσία και όλα τα άλλα, έγιναν πιο εύκολα όσο περνούσε η ώρα.

Υποχρέωσε τους Δομινικανούς σε 21 λάθη, μέτρησε 85% στα δίποντα και έδωσε 25 ασίστ. Διέθετε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Στέφαν Γιόβιτς να δείχνει κάτι από το ταλέντο του: 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πρόσθεσε 20 πόντους (με 4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα και μόλις μία χαμένη βολή, 3/4), ο Φιλίπ Πετρούσεφ 14, ο Μάρκο Γκούντουριτς 10 και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πρόσθεσε 16 πόντους.

Όσο για τη Δομινικανή; Ο Καρλ Άντονι Τάουνς έφτασε στους 25 πόντους και ο Χουάν Μοντέρο πρόσθεσε 15, αλλά ο Αντρές Φελίζ έμεινε στα... ρηχά (5π.).

Η Σερβία το έκανε εξαιρετικά εύκολο. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Περιόρισε τον Αντρές Φελίζ και παρά τους 12 πόντους του Καρλ Άντονι Τάουνς, η Σερβία πήρε αυτό που ήθελε.

Χτύπησε την ομάδα του Νέστορ Γκαρσία στην άμυνά της. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με ενεργητικό 56 πόντων και 16/18 δίποντα (89%)! Ταυτόχρονα μοίρασε 14 ασίστ και παρά τα 4/14 τρίποντα, πήρε διαφορά από το ξεκίνημα.

Από το 14-7 και μετά στο 16-9, οι Σέρβοι έκαναν σερί 10-0 και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 (26-9). Και από και πέρα δεν έκαναν τίποτα άλλο, απ' το να τροφοδοτούν τους παίκτες κοντά στη ρακέτα. Μπορεί ο Μιλουτίνοφ να είχε 10 πόντους (4/4 διπ.), αλλά τον ηγετικό ρόλο ανέλαβε ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 14 πόντους και 3 ασίστ σε 13:56 στο πρώτο ημίχρονο. Σημείο αναφοράς ο Βάνια Μαρίνκοβιτς με 11 πόντους.

Some jams to go with your bread and butter courtesy of Nikola Milutinov 🔵#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/LkZieDjJRE