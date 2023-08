Άπλετο θέαμα πρόσφερε ο Ροντάε Χόλις-Τζέφερσον στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Ιορδανίας με τη Νέα Ζηλανδία.

Ο Αμερικανός φόργουορντ που ενισχύει το συγκρότημα της Ιορδανίας πραγματοποίησε το -μέχρι τώρα- καλύτερο κάρφωμα του Mundobasket!

Συγκεκριμένα «πάτησε» γερά μετά την ασίστ του Ντουβερίογλου και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Νέας Ζηλανδίας κάνοντας πόστερ τον... δύσμοιρο Ντιλέινι που είχε την ατυχή έμπνευση να προσπαθήσει να τον σταματήσει.

Δείτε το φοβερό κάρφωμα του Χόλις-Τζέφερσον

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON WITH THE DUNK OF THE TOURNAMENT! 🤯#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/auxnJxUFgl

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023