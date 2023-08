Η Νέα Ζηλανδία ακολούθησε την παράδοση και πριν από το ματς κόντρα στις ΗΠΑ έκαναν τη Haka, σήμα κατατεθέν της πατρίδας της.

Οι Tall Blacks της Νέας Ζηλανδίας στήθηκαν μπροστά από τους παίκτες της Team USA, λίγα λεπτά πριν από τζάμπολ για τη μεταξύ τους αναμέτρηση του Mundobasket 2023.

Η παράδοση επιβάλλει τη Haka, το χορευτικό που εκτελούν οι Νεοζηλανδοί με θρησκευτική ευλάβεια. Και αναμένεται να κάνουν τόσο απέναντι στην Ιορδανία, όσο και στην Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική της 1ης φάσης των ομίλων.

Δείτε το βίντεο:

🚨 Haka Alert 🚨#TallBlacks performed the first Haka of #FIBAWC 2023 just before their game against the USA 🔥 pic.twitter.com/OEvcJFiiv7