Η Βενεζουέλα πήρε... φωτιά στην 1η περίοδο του αγώνα με την Σλοβενία ευστοχώντας σε εννέα τρίποντα!

Σε... κονσέρτο για πολυβόλα εξελίχθηκε η πρώτη περίοδος του αγώνα Σλοβενία-Βενεζουέλα για τον 6ο όμιλο του Mundobasket.

Οι παίκτες της Βενεζουέλας δεν σταμάτησαν να ευστοχούν έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων έχοντας στο σύνολο 9/13 τρίποντα!

Με αυτόν τρόπο έβαλαν... δύσκολα στον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του καθώς έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο κοντά στο σκορ.

Δείτε το βίντεο από τα τρίποντα της Βενεζουέλας

