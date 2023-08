H FIBA παρουσίασε το backstage από την φωτογράφιση της Εθνικής Ελλάδος ενόψει του Mundobasket και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Η Εθνική Ανδρών προετοιμάζεται για το Mundobasket, αφού στις 26 Αυγούστου θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία.

Η Ελλάδα έκανε την πρώτη προπόνηση στη Μανίλα, ενώ η FIBA παρουσίασε και το backstage της φωτογράφισης της Ελλάδας. Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Μωραϊτης και Μιχάλης Λούντζης άφησαν για λίγο το μπάσκετ και έπαιξαν πινγκ πονγκ.

Δείτε την φωτογράφιση

The captain... Xs and Os count but the heart can make all the difference!@K_pap16@FIBAWC #FIBAWC #PantaDipla #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷

(📸 @FIBA) pic.twitter.com/3uMQ9wRdh8