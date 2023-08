Ο Μπο Κρουζ ή αλλιώς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, συνάντησε τον Άντονι Έντουαρντς ως αντίπαλος στο φιλικό της Ισπανίας με τις ΗΠΑ και η FIBA θυμήθηκε τις στιγμές τους στο Netflix.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Άντονι Έντουαρντς βρέθηκαν αντίπαλοι στο παρκέ της Martin Carpena, για τις ανάγκες του φιλικού προετοιμασίας της Ισπανίας με τις ΗΠΑ. Ωστόσο η πορεία των φόργουορντ του Παναθηναϊκού και των Τίμπεργουλβς αντίστοιχα, ήταν κοινή και έξω από αυτό.

Συγκεκριμένα στο «Hustle», εκεί όπου ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πρωταγωνίστησε ως Bo Cruz. Οι δυο τους συνηπήρξαν στο Netflix και τέθηκαν αντίπαλοι για άλλη μια φορά στα παρκέ, με τη FIBA να σχολιάζει πως ξεκλειδώθηκε άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία τους.

