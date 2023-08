Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρώτα έστειλε την αναμέτρηση του Καναδά με τη Γερμανία στην παράταση και μετέπειτα την έκρινε, για να χαρίσει τη νίκη με 113-112 στην ομάδα του.

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Καναδάς επικράτησε της Γερμανίας με 113-112, αφού πρώτα έστειλε ο Μπάρετ την αναμέτρηση στην παράταση με λέι-απ (101-101) στα 5'' πριν το τέλος.

RJ BARRETT TIES THE GAME FOR CANADA 🤯 pic.twitter.com/yhP3puErE0

Ο Μπάρετ άλλωστε με σπουδαία εμφάνιση σκόραρε 31 πόντους, έχοντας 9/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ. Το... υπερόπλο του Καναδά, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σκόραρε 25 πόντους αλλά με 0/6 τρίποντα, μαζί με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Ολίνικ συμπλήρωσε με 21 πόντους το σκοράρισμα των «βόρειων».

Από τη Γερμανία ο Σρέντερ ήταν προφανώς ο κορυφαίος με 26 πόντους, 8 ασίστ, ενώ ο Βάγκνερ συμπλήρωσε με 6 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-45, 87-78, 101-101 κ.δ., 112-113

Shai Gilgeous-Alexander with the ankle breaker and clutch bucket 😮‍💨pic.twitter.com/vuLXiOmZAk