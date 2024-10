Η Βραζιλία τερμάτισε στην έβδομη θέση στους Ολυμπιακούς Aγώνες του Παρισιού υπό τις οδηγίες του Αλεξάνταρ Πέτροβιτς, το συμβόλαιο του οποίου η ομοσπονδία της χώρας ανανέωσε μέχρι το 2028.

Με τον Αλεξάνταρ Πέτροβιτς στον πάγκο της θα συνεχίσει η εθνική Βραζιλίας μέχρι τους Ολυμπιακούς Aγώνες του Λος Άντζελες το 2028, μετά την έβδομη θέση που έλαβε ο Κροάτης τεχνικός με την «Σελεσάο» στο τουρνουά του Παρισιού.

Στο πλευρό του 65χρονου προπονητή θα παραμείνει ως βοηθός ο Βραζιλιάνος τεχνικός της «ευρωλιγκάτης» Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ, με τον πρώην παίκτη με θητεία στο ΝΒΑ να μην αναλαμβάνει αυτός την θέση του πρώτου προπονητή, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο «Άτσο» Πέτροβιτς επισήμανε την χαρά του που θα παραμείνει στον βραζιλιάνικο πάγκο και αναμένει με ενδιαφέρον τους Ολυμπιακούς Aγώνες του Λος Άντζελες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω να ηγούμαι της Βραζιλίας. Για τους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο, την ομοσπονδία και όλη την υποστήριξη των φιλάθλων, που μου έστειλαν πολλά μηνύματα για να συνεχίσω το έργο. Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε καλά την ομάδα για την Αμερική. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα είναι να αναζητήσουμε νέους παίκτες που μπορούν να ενταχθούν στην ομάδα στο μέλλον και για αυτόν τον λόγο, θα συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία».

Σε δηλώσεις προχώρησε επίσης ο Τιάγκο Σπλίτερ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο προπονητής Πέτροβιτς μένει στην εθνική ομάδα. Είναι σαν πραγματικός πατέρας για εμάς. Ο Μπρούνο, ο Χέλινο και εγώ είχαμε το προνόμιο να συνεργαστούμε με μια από τις μεγαλύτερες μορφές του μπάσκετ στον κόσμο. Εκτός από το να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε άλλους αθλητές, είναι ειδικός στην προετοιμασία αγώνων και στην προπόνηση, έχει ευρύ στρατηγικό όραμα και κλινικό μάτι για τον εντοπισμό νέων ταλέντων, ο οποίος είναι απαραίτητος για να συνεχίσουμε τη δουλειά και τη φιλοσοφία που έφερε στην ομάδα μπάσκετ της Βραζιλίας. Θα έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει καλά κάθε παράθυρο αγώνων της FIBA ​​και κάθε διεθνή διοργάνωση. Προσωπικά, φέτος θα αντιμετωπίσω μια νέα κατάσταση, με την πρόκληση να αναλάβω τον ρόλο του προπονητή στην Euroleague, και ταυτόχρονα θα συνεχίσω να είμαι βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα. Η εξισορρόπηση αυτών των ευθυνών θα είναι πρόκληση, αλλά είμαι αποφασισμένος να συνεισφέρω στο μπάσκετ της Βραζιλίας για πολλά χρόνια.

Após o título do Pré-Olímpico, na Letônia, e o sétimo lugar na Olimpíada, Aleksandar Petrovic segue como técnico da Seleção Brasileira masculina.



Além do croata, toda a CT está mantida para o ciclo LA 2028, com os auxiliares Splitter, Savignani, Demétrius e Helinho! pic.twitter.com/QWE0AQUZQw