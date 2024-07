Τζέιλεν Μπράουν: «Η Nike έπαιξε ρόλο στο να μείνω εκτός εθνικής και Ολυμπιακών Αγώνων»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε δηλώσεις του είπε πως η Nike έπαιξε σημαντικό ρόλο που δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική 12αδα της εθνικής Αμερικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς μετά την λήξη του αγώνα ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Λέικερς για το Summer League του NBA έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Σε ερώτηση του ρεπόρτερ Μπόμπι Μάνινγκ για το αν πιστεύει πως η Nike, η οποία είναι και εκείνη που «ντύνει» την ομάδα της Αμερικής, έπαιξε ρόλο στο ότι δεν τον επέλεξαν οι ΗΠΑ στο τελικό ρόστερ που θα εκπροσωπήσει την χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκείνος απάντησε: «Ναι είναι σίγουρο, θα βγουν περισσότερα για το θέμα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο πέρα από αυτό»

Σημειώνεται πως ο Τζέιλεν Μπράουν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με την εταιρία ξανά στο παρελθόν όταν προέβη σε σχολιασμό σχετικά με την λήξη της συνεργασίας ανάμεσα σε Κάιρι Ίρβινγκ και Nike.

I asked Jaylen Brown if he believes Nike played a role in him being left off Team USA. He said he does, but doesn’t want to comment beyond that. Brown also talked to White to congratulate him on being named to Team USA and said they’re good. pic.twitter.com/EHwlljt4Vx