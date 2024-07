Οι ΗΠΑ θα στερηθούν τις υποχρεώσεις του Κέβιν Ντουράντ στο επερχόμενο φιλικό με την εθνική Αυστραλίας (15/7, 19:00).

Ο Κέβιν Ντουράντ ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στην γάμπα, ο οποίος τον έχει αφήσει εκτός προπονήσεων με την εθνική Αμερικής τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα με το ESPN, για αυτό τον λόγο ο φόργουορντ των Φοίνιξ Σανς, δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Αυστραλία στο Άμπου Ντάμπι όπου εκεί πραγματοποιείται η τελική προετοιμασία τόσο των Αμερικάνων όσο και των «Μπούμερς» αλλά και της Σερβίας, πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Kevin Durant (calf) won’t play in the Boomers’ vs USA exhibition game, which tips off tonight (early Tuesday morning) @ 2am AEST. The Boomers vs. Serbia game is the following night; early Wednesday morning @ 2am.



The games will be broadcast in Australia on @ESPNAusNZ. https://t.co/VSmZG4kug2