Εμπίντ: «Δεν με νοιάζει ο Γιόκιτς, αλλά η ομάδα των ΗΠΑ»

Ο Τζόελ Εμπίντ αναφέρθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς με αφορμή ερώτηση δημοσιογράφου για την προσεχή μονομαχία τους στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Τζόελ Εμπίντ μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης των ΗΠΑ, τέθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν είναι έτοιμος και ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τον σταρ της Σερβίας αλλά και των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Σερβία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες απάντησε πως «Δεν με νοιάζει ο Γιόκιτς» και συμπλήρωσε πως το μυαλό του είναι στην ομάδα της Αμερικής.

Οι ΗΠΑ και η Σερβία βρίσκονται στον 3ο όμιλο και θα βρεθούν αντιμέτωπες για την πρώτη αγωνιστική των Ολυμπιακών Αγώνων που λαμβάνουν χώρα στη Λίλ και δίνουν ένα από τα εισιτήρια για την τελική φάση του Παρισιού.

I asked Team USA’s Joel Embiid if he was looking forward to facing Serbia’s Nikola Jokic in the first game of Olympics pool play. “I don’t care about Jokic,”

Embiid said. His focus is not on #Nuggets star and fellow MVP but Team USA. pic.twitter.com/7OV0Fbe6pM