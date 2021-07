Όταν ο Στόκτον κυκλοφορούσε στη Βαρκελώνη το '92 και δεν τον αναγνώριζαν ούτε οι Αμερικανοί! (vid)

Η «Dream Team» των ΗΠΑ είχε κλέψει την παράσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992, αν και δεν αναγνώριζε κανείς τον Τζον Στόκτον στους δρόμους της πόλης.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βίντεο από μια βόλτα του πάλαι ποτέ παίκτη του ΝΒΑ και της Γιούτα Τζαζ στους δρόμους της Βαρκελώνης, με τον ίδιο να έχει βγει μαζί με την οικογένειά του και παράλληλα κατέγραφε με την κάμερά του τις αντιδράσεις του κόσμου.

Ουσιαστικά περνούσε... απαρατήρητος, κάτι που σχολίασε και ο ίδιος! Άλλωστε ούτε το ύψος του (1.86μ.) αλλά ούτε και το σουλούπι του παρέπεμπαν σε μπασκετμπολίστα. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι δεν τον αναγνώρισε ούτε μια Αμερικανίδα η οποία φορούσε μπλούζα με τα πρόσωπα όλων των παικτών της Dream Team!

Δείτε το σπάνιο βίντεο...

When John Stockton walked around Barcelona during the 1992 Olympics with his family & he wasn’t noticed



“Really not much different from Michael Jordan walking through here.” pic.twitter.com/eOpSRHjRh9