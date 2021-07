Team USA: Το εντυπωσιακό alley oop Ντουράντ-ΛαΒίν! (vid)

Ντουράντ και ΛαΒίν μοίρασαν θέαμα στο φιλικό της Τeam USA κόντρα στην Ισπανία.

Η Team USA επικράτησε της Ισπανίας στο τελευταίο φιλικό πριν τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Λίγο πριν τελειώσει το ματς, ο Ντουράντ έφυγε σαν... άτι στον αιφνιδιασμό και ύψωσε στον ΛαΒίν που δεν είχε πρόβλημα να τελείωσα εντυπωσιακά με alley oop. Θα δούμε σίγουρα πολλά τέτοια και στο Τόκιο!

Απολαύστε το κάρφωμα

Like we were saying... https://t.co/D47G4Adgj4 pic.twitter.com/GRjxAJaNkz