Team USA: Στο πρωτόκολλο υγείας ο Μπιλ, κίνδυνος να μην αγωνιστεί στο Τόκιο! (pic)

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας, για την covid-19 και αυτή τη στιγμή η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο βρίσκεται στον... αέρα!

Δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η Team USA αντιμετωπίζει ένα απρόσμενο πρόβλημα. Ο Μπράντλεϊ Μπιλ μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας για τον κορονοϊο και βρίσκεται σε καραντίνα!

Η Team USA έχει ακόμη δύο φιλικές αναμετρήσεις (17/7 κόντρα στην Αυστραλία και 19/7 απέναντι στην Αυστραλία) προτού πετάξει για το Τόκιο, έχοντας στην αποστολή της αυτή τη στιγμή 9 παίκτες, αφού οι Τζρου Χόλιντεϊ, Κρις Μίντλετον και Ντέβιν Μπούκερ αγωνίζονται ακόμη στους NBA Finals.

Ο Μπιλ ενδέχεται να χάσει τους Αγώνες αν διαπιστωθεί ότι έχει κορονοϊό. Στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να απουσιάσει είναι μεγάλο. Αν αυτό συμβεί, θα κληθεί αντικαταστάτης.

