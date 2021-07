Μπογκντάνοβιτς: «Θα παίξω στους Ολυμπιακούς αν μου το επιτρέψουν οι γιατροί»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποκλείστηκε από τους NBA Finals και πλέον σειρά παίρνει η Σερβία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αν του επιτρέψει το ταλαιπωρημένο γόνατό του!

Οι Ατλάντα Χοκς αποκλείστηκαν από τους τελικούς του ΝΒΑ και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη απόφαση: Αν θα αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ή όχι!

Σε λίγες ώρες - μετά το τέλος του τελικού του Προολυμπιακού τουρνουά ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία (21:30) - θα γνωρίζει αν θα χρειαστεί να πάρει μία οριστική απόφαση.

Η αλήθεια είναι πως ο Σέρβος guard ξέρει τι θέλει να κάνει. Αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική του βούληση. «Έχω μία συνάντηση με τους γιατρούς αύριο. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το γόνατο, αλλά θα είμαι εκεί για τη Σερβία, αν με αφήσουν να παίξω. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ό,τι καλύτερο για έναν αθλητή», δήλωσε ο «Μπόγκι».

Ήδη οι Σέρβοι, αν προκριθούν στο Τόκιο, θα είναι χωρίς τον MVP του ΝΒΑ, Νίκολα Γιόκιτς.

