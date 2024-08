Μέσα στο 2025 το Netflix θα προβάλλει στην πλατφόρμα του ένα ντοκιμαντέρ για το μπασκετικό τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Δεν έχουν περάσει καλά-καλά δύο εβδομάδες από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων με την Team USA να κατακτά το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην οικοδέσποινα Γαλλία και το Netflix άρχισε να δουλεύει πυρετωδώς για την προβολή ντοκιμαντέρ που θα αφορά το μπασκετικό τουρνουά.

Συγκεκριμένα η διάσημη πλατφόρμα ανέφερε στα social media «ξαναζήστε το ταξίδι από το πρώτο τζάμπολ έως και την Ολυμπιακή δόξα» και υπογράμμισε ότι οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εν λόγω ντοκιμαντέρ μέσα στο 2025. Χωρίς να προσδιορίζει πότε ακριβώς μέσα στο επόμενο έτος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Relive the journey behind the tip off to Olympic glory. Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/tikT6DeSij