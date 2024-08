Ο Στεφ Κάρι υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ. Συμπτωματικά, μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση του στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων απέναντι στη Γαλλία.

Ποιος είπε ότι οι παίκτες της Team USA δεν υποβάλλονται σε έλεγχο ντόπινγκ; Σε ένα σεμινάριο στην εκδήλωση του Fanatic Fest, ο Άντονι Έντουαρντς και ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισαν να μοιραστούν μία ιστορία.

«Μετά το χρυσό μετάλλιο, εγώ, ο Στεφ Κάρι και ο Ντουράντ, δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα. Για έλεγχο ντόπινγκ», είπε ο Έντουαρντς. Και συνέχισε: «Δεν μπορέσαμε να το γιορτάσουμε στα αποδυτήρια γιατί έπρεπε να πάμε για τον έλεγχο».

Ο Κάρι στον τελικό μέτρησε 24 πόντους και τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα στα τρία τελευταία λεπτά του τελικού, ενώ στον ημιτελικό απέναντι στη Σερβία ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους και 9 εύστοχα τρίποντα!

Anthony Edwards says Steph Curry got drug tested after the gold medal game in Paris. He also mentioned that he and KD were also tested.



(via @boardroom)

pic.twitter.com/a4D9QWpTxG