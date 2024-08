Κάρι, ΛεΜπρόν και Ντουράντ υπέγραψαν την πιο συλλεκτική κάρτα των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι και ο Κέβιν Ντουράντ υπέγραψαν μία συλλεκτική κάρτα, η οποία θα είναι μοναδική στον κόσμο και θα καταλήξει σε έναν τυχερό!

Η κοινή παρουσία των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ στην Team USA, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αποτέλεσε κάτι αναπάντεχο, όσο και μοναδικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έφτασαν στην κατάσταση του χρυσού μεταλλίου, ακόμη και αν χρειάστηκε να περάσουν ένα... κολασμένο ημιτελικό απέναντι στη Σερβία και έναν εξίσου δύσκολο τελικό, με αντίπαλο τη Γαλλία.

Το χαμόγελο στη φωτογραφία των τριών, με τη συνοδεία των μεταλλίων τους, αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή. Η συγκεκριμένη φωτογραφία (σ.σ.: Αυτή που χρησιμοποιήθηκε ως κεντρική φωτογραφία στο θέμα) θα γίνει και εξαιρετικά συλλεκτική.

New story: LeBron, Steph and KD teamed up in the Olympics for the first time. Next they’ll sign the same Topps trading card for the first time - and it’s worth its weight in gold. “I think the card is easily six figures,” Ken Goldin told ESPN. https://t.co/NH30SowIL5