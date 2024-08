Ο Στιβ Κερ μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πιθανόν να υποβάλλει την παραίτηση του από τον πάγκο της Αμερικής με τον Έρικ Σποέλστρα να είναι ο πρώτος υποψήφιος για την διαδοχή του.

Η Team USA κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον μεγάλο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ με αντίπαλο την οικοδέσποινα Γαλλία. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Στιβ Κερ ως κόουτς των ΗΠΑ αλλά μάλλον και το τελευταίο καθώς ο προπονητής των Γουόριορς ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Έβαν Σίντερι, ο Κερ πιθανώς να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ κάτι το οποίο σημαίνει πως θα παρουσιαστεί με καινούριο προπονητή στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, οι οποίοι θα λάβουν χώρα στο Λος Άντζελες.

Ο άμεσος συνεργάτης του Στιβ Κερ και προπονητής των Μαιάμι Χιτ, Έρικ Σποέλστρα, φαίνεται πως θα ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας μετά τους Πόποβιτς και Κερ, αν και εφόσον τελικά αποχωρήσει ο 58χρονος κόουτς.

Steve Kerr is likely to retire as Team USA head coach, which means a new lead voice for 2028 in Los Angeles.



Erik Spoelstra is viewed as the strong internal favorite to become Team USA’s next in line following Gregg Popovich and Kerr. pic.twitter.com/njYm4I8Cfx