Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο MVP του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναδείχθηκε MVP!

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αγωνίστηκε σε 6 ματς και μέτρησε 24.5 λεπτά στο παρκέ, 14.2 πόντους, 8.5 ασίστ, 6.8 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα, με 31/40 δίποντα, 4/13 τρίποντα και 11/15 βολές.

Στην κορυφαία πεντάδα βρέθηκαν, εκτός από τον Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο Ντένις Σρέντερ, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα και ο Νίκολα Γιόκιτς.

⭐️ THE MVP OF #Paris2024 Men's #Basketball ⭐️



LeBron James, United States of America 🇺🇸 👑 pic.twitter.com/7S6UWxvNPq