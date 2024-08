Ο Στεφ Κάρι έδωσε ένα μοναδικό σόου στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σημείωσε 24 πόντους με 8/12 τρίποντα και χάρισε στις ΗΠΑ το χρυσό μετάλλιο.

Ο Στεφ Κάρι έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Το ένα εύστοχο σουτ, μετά το επόμενο. Με σκοπό να αποτελειώσει τον αντίπαλό του. Απέναντι στις ΗΠΑ ήταν η Γαλλία, στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με τον Κάρι να τελειώνει το ματς με 24 πόντους και 8/12 τρίποντα! Μόνο που τα τέσσερα απ' αυτά ήρθαν όταν η Γαλλία απείλησε να νικήσει την Team USA.

