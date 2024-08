Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του Ολυμπιακού για το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ 2024.

Η Σερβία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ 2024 μετά το 83-93 επί της Γερμανίας, παίρνοντας άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον περσινό τελικό του Mundobasket ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε το πέμπτο triple-double στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ακολούθως, ο Ολυμπιακός συνεχάρη τους Σέρβους διεθνείς του, τον Φίλιπ Πετρούσεφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για την επιτυχία στο Παρίσι.

«Συγχατηρήρια Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φίλιπ Πετρούσεφ για το χάλκινο μετάλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 με την Εθνική Σερβίας. Το αξίζατε. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Εξάλλου, ο Πετρούσεφ μέτρησε 9.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ σε έξι αγώνες στο τουρνουά ενώ ο Μιλουτίνοφ είχε 3.7 πόντους και 3.8 ριμπάουντ σε έξι ματς.

🥉🙌🏽 Congratulations Nikola Milutinov and Filip Petrusev on winning the bronze medal at Paris Olympic Games 2024 with the Serbian National Team!!!



Well deserved!!!



We are Proud of you!!!#OlympiacosBC pic.twitter.com/igOYuxhKAf