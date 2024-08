Πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε ο Λεμπρόν Τζέιμς στον προημιτελικό αγώνα με τη Βραζιλία.

Μια ακούσια αγκωνιά που δέχθηκε από τον Ντε Πάουλα λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου σε μια διεκδίκηση της μπάλας, στάθηκε αρκετή για να στείλει τον Λεμπρόν Τζέιμς στα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» χτύπησε στο αριστερό του φρύδι και αποχώρησε αιμόφυρτος από το παιχνίδι.

Μάλιστα δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς καθώς έπρεπε να κάνει τέσσερα ράμματα όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Στιβ Κερ ο οποίος ενημέρωσε για τον τραυματισμό του Λεμπρόν. Φυσικά δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στον ημιτελικό με τη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη (8/8, 22:00) καθώς θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση.

Μέχρι να αποχωρήσει από το παιχνίδι, ο Λεμπρόν είχε αγωνιστεί 16:39 και είχε 12 πόντους με 5/6 δίποντα, 2/3 βολές, 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ αλλά και 4 λάθη.

LeBron James went to the locker room after receiving an elbow to the face 🤕 #Paris2024 pic.twitter.com/Kru2YUh6QS