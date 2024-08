Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο αρχισκόρερ της Team USA όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε άνδρες και γυναίκες, ξεπερνώντας την Λίζα Λέσλι.

Με 3:06 να απομένουν για το τέλος του προημιτελικού μεταξύ της Team USA και της Βραζιλίας, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωνε καλάθι και έφτανε τους 6 πόντους στο ματς.

Ήταν αρκετό για να «γράψει» 489 πόντους στην 4η συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες και να αφήσει πίσω τη Λίζα Λέσλι, η οποίο έκλεισε την καριέρα της με 488 πόντους και τέσσερα χρυσά μετάλλια. Συνολικά ο «KD» είχε 11 πόντους στο ματς και έφτασε στους 494 πόντους με το... κοντέρ του σκοραρίσματος να συνεχίσει να «γράφει».

«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Θα το κρατήσω μέχρι να έρθει κάποιος άλλος σπουδαίος και να με προσπεράσει. Λίζα Λέσλι είσαι το χρυσό στάνταρ του μπάσκετ. Θα εκτιμώ πάντα την υποστήριξή σου όλα αυτά τα χρόνια. Σου στέλνω την αγάπη μου. Τα πάντα τώρα για το χρυσό. Πάμε να το πάρουμε παιδιά» ήταν το χαρακτηριστικό του «ποστάρισμα» μετά το ματς με τη Βραζιλία και την εύκολη πρόκριση των Αμερικανών στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Records are meant to be broken, I’ll hold on to this until another great comes along and passes me up…Lisa Leslie you are the gold standard in basketball, I appreciate your love and support throughout the years..much love to you always…it’s all about the gold baby. Let’s get… pic.twitter.com/huJxy8Qywa