Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μπράιαν Γκουριάν αλλά και ο Πάτι Μιλς αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την εθνική Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Ολγκούν Ούλουτς από το ESPN της Αυστραλίας, τόσο ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αυστραλίας, Μπράιαν Γκουριάν, όσο και ο Πάτι Μιλς, μετά τον αποκλεισμό των «Μπούμερς» από τη Σερβία στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως όλα δείχνουν θα σταματήσουν να αγωνίζονται με την ομάδα της χώρας τους.

Ύστερα από ένα τρομερό παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς με μία απίστευτη ανατροπή από το -24 κατάφερε να επικρατήσει με 95-90, μία ήττα η οποία σύμφωνα με τον δημοσιογράφο φαίνεται ότι βάζει τέλος στη δεύτερη θητεία του 71χρονου Αμερικάνου τεχνικού στη χώρα της Ωκεανίας. Παράλληλα μάλιστα, αυτό θα αποτελέσει και τον τελευταίο αγώνα του 35χρονου γκαρντ.

«Σίγουρα με αυτή την ήττα, η δεύτερη θητεία του Μπράιαν Γκουριάν ως προπονητής της Αυστραλίας φτάνει στο τέλος της» σημείωσε ο Ούλουτς για τον τεχνικό που βρίσκεται στον πάγκο των «καγκουρό» επίσης από το 2001-09.

«Κατά πάσα πιθανότητα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Πάτι Μιλς με τους "Μπούμερς"» ανέφερε στο tweet του ο δημοσιογράφος του ESPN της Αυστραλίας.

This was more than likely Patty Mills’ final game with the Boomers. Joe Ingles has signaled for a while that this would be his final Boomers campaign.