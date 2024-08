Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε την επιθυμία του να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας τις ΗΠΑ στο 3on3.

Πώς θα σας φαινόταν εάν βλέπατε τον Μάικ Τζέιμς να φοράει το εθνόσημο των ΗΠΑ και να αγωνίζεται στο 3on3 των Ολυμπιακών Αγώνων;

Ο ίδιος θα το ήθελε. Και το είπε δημόσια με χαρακτηριστικό «ποστάρισμα» στο twitter. Φυσικά αφορμή αποτέλεσε η παταγώδης αποτυχία των Αμερικανών καθώς αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με 2-5 ρεκόρ στη φάση των ομίλων με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 7η θέση σε σύνολο οκτώ ομάδων. Μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά ο (άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού) Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος υπέστη θλάση δύο μύες των προσαγωγών του και θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Ο πρώτος σκόρερ της Euroleague ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μονακό για άλλα τρία χρόνια εξέφρασε την επιθυμία του να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας την Team USA γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εάν μου δινόταν η ευκαιρία σίγουρα θα ήθελα να ήμουν στην ομάδα του 3on3. Δεν γνωρίζω εάν θα κατάφερνα να βρεθώ τελικά στην ομάδα ή έστω να ήμουν στη λίστα, αλλά σίγουρα θα ήθελα να παίξω».

I definitely woulda have suited up 3on3 for the Olympics if given the opportunity. Idk if I’m qualified to play or even in the list of a possibility but just saying i would play lol